Внимание: перенос концерта на 25 декабря 2025, 19:00. В этот вечер прозвучат знаменитые мелодии из легендарных космических фильмов «Стражи Галактики», «Звездные воины», «Дюна», «Пятый элемент». Редкая возможность услышать любимые композиции именно такими, какими их задумывали авторы, — чистыми, искренними и удивительно глубокими. Под звуки живого исполнения симфонического оркестра слушатели ощутят особое чувство спокойствия и счастья, которое дарят искусство великих композиторов современности.