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Космическая Одиссея в сиянии тысячи свечей

Дом молодёжи, Новоизмайловский проспект, 48

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Завершение:

от 1790₽ до 3990₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Внимание: перенос концерта на 25 декабря 2025, 19:00. В этот вечер прозвучат знаменитые мелодии из легендарных космических фильмов «Стражи Галактики», «Звездные воины», «Дюна», «Пятый элемент». Редкая возможность услышать любимые композиции именно такими, какими их задумывали авторы, — чистыми, искренними и удивительно глубокими. Под звуки живого исполнения симфонического оркестра слушатели ощутят особое чувство спокойствия и счастья, которое дарят искусство великих композиторов современности.

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