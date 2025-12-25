Космическая Одиссея в сиянии тысячи свечей
Дом молодёжи, Новоизмайловский проспект, 48
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от 1790₽ до 3990₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Внимание: перенос концерта на 25 декабря 2025, 19:00. В этот вечер прозвучат знаменитые мелодии из легендарных космических фильмов «Стражи Галактики», «Звездные воины», «Дюна», «Пятый элемент». Редкая возможность услышать любимые композиции именно такими, какими их задумывали авторы, — чистыми, искренними и удивительно глубокими. Под звуки живого исполнения симфонического оркестра слушатели ощутят особое чувство спокойствия и счастья, которое дарят искусство великих композиторов современности.
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