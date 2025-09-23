Космическая мозаика
Лиговский проспект 74
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Благотворительный квиз по астрономии, космонавтике и научной фантастике. Игра командная: ты можешь прийти со своей компанией (до пяти человек), а можешь найти себе сообщников на месте (организаторы помогут). Квиз разделён на три раунда, между которыми можно обсудить вопросы, поспорить друг с другом или просто побыть в хорошей компании. Правильные ответы оглашаются между раундами, как и промежуточные результаты команд. Уровень подготовки не важен! Можно пользоваться интернетом. Как показывает практика, часто выигрывает команда, где участники умеют гуглить:) Победители получат напитки от бара. Ведущий: Олег, сотрудник Планетария на Горьковской, также известный многим по научпоп-лекциям, которые проходят в баре. Необходимо заранее зарегистрироваться. Игра благотворительная. Никакой фиксированной цены нет, но все желающие могут перевести любую комфортную сумму в фонд «Cвет.Дети», помогающий детям, столкнувшимся с онкологией, и их семьям: https://svetdeti.org/7Tru
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