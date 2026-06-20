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Про событие
Социокультурный проект, посвящённый традициям народов России, семье и женской силе. Всероссийская акция объединит тысячи женщин и мужчин, детей и взрослых, мастеров и любителей. В течение одного часа, с 12:00 до 13:00 по московскому времени участники акции будут плести косы в едином ритме, как символ единения, жизни и связи поколений. В программе фестиваля более 50 активностей в интересных и креативных форматах: — Город мастеров с ремесленными мастерскими — Семья-место, где понимают без слов. В гостиной «Лад и Согласие» и на площадке «Отцы и дети» — Купеческая дума, терем красоты — Особое место займёт гастрозона — Сбитень Град с кухней народов России — возможность познакомиться с аутентичными блюдами разных регионов: от русских блинов и сбитня до татарского чак-чака, башкирского меда, кавказских лепёшек и сибирских травяных сборов. — Самая замурчательная выставка «Кошачья Вселенная» Кто может участвовать? Участницей акции может стать любая женщина или девочка от 3 лет + мастера парикмакеры, стилисты, салоны красоты. Что получает участница: — Диплом участницы Всероссийской акции — Профессиональную фотосъёмку — Имя участницы заносится в Национальный регистр достижений 2026 Как стать участницей? Регистрация — по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69e4990895add564432a2de4 Организационный взнос 1000р.
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