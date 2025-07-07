[отменено] Корюшка & Пенное
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
7000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда
Про событие
Большой гастрономический фестиваль для всех любителей настоящей ладожской корюшки, вкусного пива и живой музыки. Хот-доги с корюшкой, маринованная корюшка, жареная корюшка, копчёная корюшка, много-много вкуснейшего пива и живая музыка.
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