Большой гастрономический фестиваль для всех любителей настоящей ладожской корюшки, вкусного пива и живой музыки. Хот-доги с корюшкой, маринованная корюшка, жареная корюшка, копчёная корюшка, много-много вкуснейшего пива и живая музыка.