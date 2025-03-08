Один из лучших, самых личных и любимых зрителями фильмов Уэса Андерсона, культового автора-визионера. Картина удостоилась чести открыть Каннский кинофестиваль 2012 года, а также была номинирована на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. 1965 год, живописный остров где-то у побережья Новой Англии. Тайная переписка между двумя подростками, сиротой-изгоем Сэмом и замкнутой мечтательницей Сьюзи, выливается в дерзкий побег. В погоню за влюбленной парочкой отправляются полиция, родители и отряд бойскаутов, вот только на остров надвигается сильный шторм… Показ пройдет в оригинале с субтитрами.