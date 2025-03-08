Королевство полной луны
Кожевенная линия, 40Д (лекторий'порт (Студия 42))
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Один из лучших, самых личных и любимых зрителями фильмов Уэса Андерсона, культового автора-визионера. Картина удостоилась чести открыть Каннский кинофестиваль 2012 года, а также была номинирована на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. 1965 год, живописный остров где-то у побережья Новой Англии. Тайная переписка между двумя подростками, сиротой-изгоем Сэмом и замкнутой мечтательницей Сьюзи, выливается в дерзкий побег. В погоню за влюбленной парочкой отправляются полиция, родители и отряд бойскаутов, вот только на остров надвигается сильный шторм… Показ пройдет в оригинале с субтитрами.
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