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«Королева кривой»: как Заха Хадид изменила мир архитектуры

Дворик Планетария № 1
Набережная Обводного канала, 74 лит. Ц

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+

Про событие

Заха Хадид — «королева кривой», которая «освободила архитектурную геометрию, придав ей совершенно новую выразительную идентичность». Заха Хадид запомнилась статусом первой женщины-архитектора, которая получила Притцкеровскую премию. Она также стала первой женщиной в мире, чья деятельность была отмечена медалью Королевского института британских архитекторов. Её проекты, расположенные в разных странах мира, признаны эталоном современной мировой архитектуры. В своих работах Хадид всегда пыталась выйти за рамки привычного пространства. Её строения пренебрегают законами общепринятой геометрии и обладают искаженной перспективой. Сама Заха говорила: «Если есть 360 градусов, зачем придерживаться только одного?». Лектор — Фёдор Найдёнышев, искусствовед, специалист по современному искусству.

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