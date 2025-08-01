Заха Хадид — «королева кривой», которая «освободила архитектурную геометрию, придав ей совершенно новую выразительную идентичность». Заха Хадид запомнилась статусом первой женщины-архитектора, которая получила Притцкеровскую премию. Она также стала первой женщиной в мире, чья деятельность была отмечена медалью Королевского института британских архитекторов. Её проекты, расположенные в разных странах мира, признаны эталоном современной мировой архитектуры. В своих работах Хадид всегда пыталась выйти за рамки привычного пространства. Её строения пренебрегают законами общепринятой геометрии и обладают искаженной перспективой. Сама Заха говорила: «Если есть 360 градусов, зачем придерживаться только одного?». Лектор — Фёдор Найдёнышев, искусствовед, специалист по современному искусству.