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Король Саспенса: ночь Альфреда Хичкока

Out Cinema, Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 2290₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Погрузись в мир неразгаданных тайн и напряжённого ожидания: кинотеатр Out Cinema приглашает тебя на киноночь, посвящённую творчеству величайшего мастера саспенса — сэра Альфреда Хичкока. Тебя ждёт новая, тщательно собранная программа, которая раскрывает разные грани его гения: от психологической глубины до виртуозной комедии. Программа мероприятия: — «Головокружение» (1958) Фильм, опередивший время. Гипнотическая история бывшего полицейского Скотти Фергюсона, одержимого загадочной блондинкой. История любви, безумия и иллюзий, снятая с невероятной визуальной мощью. Шедевр, неоднократно названный лучшим фильмом всех времён. — «На север через северо-запад» (1959) Невинный нью-йоркский рекламист Роджер Торнхилл (блестящий Кэри Грант) по ошибке принимается за шпиона. Его ждёт головокружительная погоня через всю Америку, культовая сцена с бипланом и невероятное напряжение до самого финала на горе Рашмор. — «Леди исчезает» (1938) Британский шедевр раннего периода. Молодая девушка пытается разгадать тайну исчезновения пожилой мисс Фой, которую она повстречала в поезде. Но все пассажиры вдруг делают вид, что никакой леди никогда и не было... — Премьера: «Неприятности с Гарри» (1955) Жители тихого городка в Новой Англии обнаруживают на холме тело некоего Гарри. Проблема в том, что никто не знает, что с ним делать, а каждый считает себя причастным к его смерти. Изысканная сатира с Ширли МакЛейн в главной роли. Билеты можно купить только онлайн!

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