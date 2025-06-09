Возраст 18+
Еда
Про событие
Изысканный ужин с полным погружением в мир кухни, десертов, напитков и душевную атмосферу. Тебя ждёт сет из трёх блюд от шефа, дегустация различных марок коньяка, истории и обзоры от сомелье и сигарный брейк. Бронирование столов по телефону.
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