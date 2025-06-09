Изысканный ужин с полным погружением в мир кухни, десертов, напитков и душевную атмосферу. Тебя ждёт сет из трёх блюд от шефа, дегустация различных марок коньяка, истории и обзоры от сомелье и сигарный брейк. Бронирование столов по телефону.