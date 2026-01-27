Все знают, что одна за одной женщины правили Российской Империей, также известно что артистки могли прославиться и утопать в роскоши. А что другие? Были ли ещё неординарные женщины, что разрушали стереотипы, выходили за рамки, добивались высот? Конечно же, да! Начнёшь с первой женщины в мире, что занимала столь высокий пост: президента Академии наук Екатерины Дашковой. Затем поговоришь о Надежде Дуровой, что стала офицером российской армии, впечатлила отвагой самого императора, а её произведение Пушкин опубликовал в журнале. Вспомнишь одну из первых женщин-хирургов, Веру Гедройц, принимавшую участие в Русско-Японской войне, писавшую талантливые стихи и прозу. Узнаешь о графине Бобринской, которая стала астрономом и сотрудницей Пулковской обсерватории. Будут и другие, дерзкие мечтательницы, деятельные, горящие своим делом. Лектор — историк культуры Анна Михайлова. В меню: Картофельная ватрушка Шаньга с салатом из форели слабой соли Свиная грудинка копчёная на яблочной стружке с тушёной капустой Десерт «Клюквенный кисель с хворостом» Чай