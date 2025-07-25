Под сводами величественной церкви прозвучат величайшие хиты, навсегда вошедшие в мировую культуру. I Will Always Love You, The Best, Careless Whisper (I’m never gonna dance again) и другие композиции исполнит финалистка проекта «Ну-ка, все вместе!» — Ксения Корнеева. Старинный собор. Большой зал, освещённый лишь мягким светом сотен свечей. Глубина и чувственность звучания рояля и голоса. Только представь: My Heart Will Go On — в невероятной акустике соборного свода. Закрой глаза и почувствуй: торжественная тишина, мерцание пламени и голос — глубокий, как сама Вселенная. Селин Дион и Тина Тёрнер. Уитни Хьюстон и Андреа Бочелли. Этот концерт — больше, чем просто вечер музыки. Это романтика и красота. Тебя ждут минуты настоящего волшебства. Исполнители: Ксения Корнеева — вокал Артистка из Санкт-Петербурга, уже завоевавшая сердца публики. Лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов, включая «Звезду Эстрады», «Поколение NEXT» и другие. Финалистка 6-го сезона проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1», а теперь — эксперт шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Исполнительница ведущих ролей в музыкальных театрах Санкт-Петербурга и Москвы. Станислав Чигадаев – фортепиано Лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов: Международного конкурса им. С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005), Stockholm International Competition в номинациях «Соло» и «Камерный ансамбль» (Швеция, 2012) и многих других. Станислав сотрудничал с такими мировыми звёздами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с выдающимися дирижерами: Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым, Игорем Пономаренко.