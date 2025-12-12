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Концерт в соборе «Вечер в Италии при свечах»

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

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от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Тебя ждёт тепло и романтика маленькой Италии в величественных стенах собора Яани Кирик. При свете свечей прозвучат главные хиты итальянской музыки, все её любимые и бессмертные хиты. Adriano Celentano, Eros Ramazotti, Lara Fabian, Toto Cutugno и многие другие будут ждать тебя под огромным куполом церкви. Будут петь «Felicita», признаваться в любви с «Amore Mio» и, конечно, вспоминать любимую «Sara perche ti amo». Эти песни стали голосом Италии, её сердцем и душой, вдохновляют и заставляют наши сердца биться чаще. O sole Mio! Величайшие хиты итальянской эстрады на оригинальном языке. Концерт, который принесёт тебе улыбки и поможет отвлечься от всего. Уникальная акустика старинного собора, тепло свечей в темноте зала и любимые песни. Вечер романтики и хитов всех времён ждёт тебя в одном из самых атмосферных мест Санкт-Петербурга.

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