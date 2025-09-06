В старинном соборе Яани Кирик пройдет романтический концерт при свечах «Ночь в Париже». В этот вечер церковь превратится в сердце Парижа — города любви, мечты и мелодий. Под мягкий свет сотен свечей, среди готических сводов прозвучат песни, которые уже стали вечными. Lara Fabian, Mireille Mathieu и многие другие будут ждать тебя под куполом собора. Прокатишься от площади Бастилии до узеньких улочек бульвара Риволи, где тебя будет ожидать Edith Piaf. Путешествие по самому сердцу Франции. Глубина и трогательность рояля в пространстве старинного собора. И, конечно, голос. Любимые песни исполнит финалистка проекта «Ну-ка, все вместе!» Ксения Корнеева. Самые романтические песни и самое романтичное место. Je t’aime! Исполнители: Ксения Корнеева (вокал) — артистка из Санкт-Петербурга, уже завоевавшая сердца публики. Лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных вокальных конкурсов, включая «Звезду Эстрады», «Поколение Next» и другие. Финалистка 6-го сезона проекта «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Исполнительница ведущих ролей в музыкальных театрах Санкт-Петербурга и Москвы. Станислав Чигадаев (фортепиано) — лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов: Международного конкурса имени С. В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005), Stockholm International Competition в номинациях «Соло» и «Камерный ансамбль» (Швеция, 2012) и многих других. Станислав сотрудничал с такими мировыми звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннед.