Концерт в саду: Hidden World Fairytales
ул. Восстания, 45
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Завершение:
2500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Проведи июньский вечер в саду особняка XIX века на концерте музыканта Андрея Аксенова — композитора и виртуоза гитары, который владеет необычной техникой игры на гитаре смычком. Андрей расширяет границы звучания инструмента, соединяя его с живой электронной музыкой и создавая трансцендентную музыку, полную импровизаций, техник фингерстайла и мелодий, вдохновлённых классической и этнической музыкой со всего мира. Гостей также ждут мягкие стулья-шезлонги и летний бар, а живое исполнение прозвучит на расстоянии вытянутой руки.
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