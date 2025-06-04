Проведи июньский вечер в саду особняка XIX века на концерте музыканта Андрея Аксенова — композитора и виртуоза гитары, который владеет необычной техникой игры на гитаре смычком. Андрей расширяет границы звучания инструмента, соединяя его с живой электронной музыкой и создавая трансцендентную музыку, полную импровизаций, техник фингерстайла и мелодий, вдохновлённых классической и этнической музыкой со всего мира. Гостей также ждут мягкие стулья-шезлонги и летний бар, а живое исполнение прозвучит на расстоянии вытянутой руки.