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Концерт у моря «Симфонические 80-е!»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Сцена у самой воды, большой оркестр, талантливые вокалисты и видеоинсталляция. Modern Talking и Boney M. A-Ha и ABBA. Tina Turner, Bad Boys Blue и многие другие. Если ты давно не танцевал под «Take On Me», наизусть помните «You're My Heart, You're My Soul», а ладоши ждут песни «Life is Life» то этот концерт для тебя. Самые танцевальные хиты 80х исполнит симфонический Dreamers Orchestra под управлением маэстро Станислава Чигадаева. «I Just Called to Say I Love You» на закате. «Sunny» под летним питерским небом. А еще «Billie Jean», «Sweet Dreams», «Venus» и другие билетики в детство.

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