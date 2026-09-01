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Концерт у моря «Легенды русского рока на виолончелях»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

На набережной Севкабель Порт прозвучат шедевры русского рока в новом формате. Хиты, которые формировали поколения. Красота классических инструментов и драйв рок-концерта. Набережная и летнее питерское небо. Этот концерт — признание в любви нашей сумасшедшей юности. Потому что первая любовь — это навсегда. Мы привыкли слышать зарубежный рок на виолончелях — Apocalyptica, Metallica... Но теперь настал черед русского рока. Представь мощь «Арии», глубину «Наутилуса Помпилиуса» и «Кино» в исполнении виолончелей. Добавь к этому ритмику живых ударных и невероятный закат прямо за сценой — и ты получишь зрелище, которое невозможно забыть. Тебя ждёт невероятное сочетание рок-хитов и классики в исполнении Dreamers Cello. «Король и Шут» напомнит о Вечных сказках, «Смысловые галлюцинации» — о Вечной молодости. Тебя ждёт встреча с «Беспечным ангелом», «Последним героем» и другими бессмертными хитами. А фоном станет вид на сверкающий мост и шелест волн на одной из самых популярных набережных города. В программе: Ария, Кино, Агата Кристи, Чиж и Ко, Король и Шут, Смысловые галлюцинации, Nautilus Pompilius и другие легендарные артисты, оставившие свой след на аллее славы Русского рока. О музыкантах: Dreamers Cello — это больше, чем музыка. Это ожившие воспоминания и эмоции, которые отзываются в каждом сердце. Уникальные аранжировки, харизма и душа вложены в каждую ноту. Каждое шоу — это магия, где классика и рок сплетаются воедино в самых необычных локациях.

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