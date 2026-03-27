В этот вечер в стенах легендарного собора Яани Кирик оживет одна из самых красивых и трагических историй любви — «Ромео и Джульетта». Зрители услышат концертную версию знаменитого мюзикла на языке оригинала. Под сводами старинного храма, в мерцании огней и невероятной акустике главного зала, прозвучат арии и дуэты, известные миллионам зрителей по всему миру. Нет повести печальнее на свете. Но есть истории, которые не стареют и музыка, которая заставляет сердце биться громче. Тебя ждет не просто концерт — это музыкальный спектакль без декораций, где главной сценой станет сам старинный собор, его величественные стены и готические линии. И нет пространства более подходящего духу самого произведения, молитве о любви, которой не выжить в мире людских страстей. На сцене — ведущие солисты петербургских музыкальных театров и струнный ансамбль. «Romeo et Juliette» это история, которая напоминает: любовь сильнее времени, сильнее любых запретов и судьбы. Тебя ждут «Les Rois du monde» (Короли ночной Вероны), полный любви и признания «Le Balcon», «Verone» с её колоритом и атмосферой маленькой Италии. Глубина звучания виолончелей в старинных каменных сводах собора и скрипка, поднимающая под самый купол храма. Красота и величие, любовь и ненависть — всё переплетено в этой истории, в этом концерте.