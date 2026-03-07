Вернись во времени и окунись в роскошный мир семьи Бриджертонов! Симфонический оркестр, сотни горящих свечей под сводами старинной церкви. Идеальный концерт для всех любителей сериала. Can we have this dance? Если ты когда нибудь хотел зайти в зал под кавер версию песни Арианы Гранде на скрипке, то теперь это возможно. Сериал, побивший рекорды по количеству просмотров и ставший одним из самых просматриваемых сериалов в истории Netflix, выходит на сцену в Петербурге. Оригинальная музыка и адаптации современных песен, представленные в непревзойдённой оркестровке. Симфонический концерт, который захватит твои чувства и вновь перенесет тебя в мир торжеств, страсти и предательств. Для посещения концертов не нужен дресс код. Но… «Ты должна пообещать мне, что, когда ты выйдешь на свет, ты будешь достойна того внимания, которым ты обладаешь». Леди Дэнбери Исполнители: Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.