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Концерт при свечах «Бриджертоны в исполнении оркестра»

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

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Завершение:

от 1300₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Вернись во времени и окунись в роскошный мир семьи Бриджертонов! Симфонический оркестр, сотни горящих свечей под сводами старинной церкви. Идеальный концерт для всех любителей сериала. Can we have this dance? Если ты когда нибудь хотел зайти в зал под кавер версию песни Арианы Гранде на скрипке, то теперь это возможно. Сериал, побивший рекорды по количеству просмотров и ставший одним из самых просматриваемых сериалов в истории Netflix, выходит на сцену в Петербурге. Оригинальная музыка и адаптации современных песен, представленные в непревзойдённой оркестровке. Симфонический концерт, который захватит твои чувства и вновь перенесет тебя в мир торжеств, страсти и предательств. Для посещения концертов не нужен дресс код. Но… «Ты должна пообещать мне, что, когда ты выйдешь на свет, ты будешь достойна того внимания, которым ты обладаешь». Леди Дэнбери Исполнители: Dreamers Orchestra воплощает в жизнь музыку величайших современных композиторов. Выступления оркестра это яркое шоу, необычные локации и великолепное исполнение. Оригинальные партитуры и душа, вложенная в каждый концерт.

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