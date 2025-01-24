В шёпоте разноцветных мхов и медленном танце камней, в шорохе опавших листья и в невидимом движении соков древа звучит песнь Земли. Терпкая, глубокая, могучая. Услышь её на концерте Амриса –человека, который верит, что сила живого звука может исцелить тело и душу. Амрис (Андрей Пономаренко) – этномузыкант, звукотерапевт из Таганрога, уже 10 лет участник проекта Театр Звука Efir, 15 лет ведёт практики под живую музыку. В его арсенале диджериду, барабан джембе, бубен, различные флейты, хангдрам, эктар, калимбы, горловое пение, виртуозно владеет и постоянно продолжает совершенствоваться в игре на варгане. В своих выступлениях использует техники лайф-лупинга.