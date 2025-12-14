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Концерт под звёздами «От Beatles до Sting: легенды Британии в джазе»

Петербургский Планетарий
Александровский парк, 4

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат музыку британских исполнителей, навсегда вошедшую в мировую культуру. Ты услышишь такие хиты как «Wonderwall» группы Oasis, «Shape of my Heart» Стинга, «Angels» Robbie Williams в исполнении участника телепроекта «Голос-2» – Вадима Азарха. Невероятное джазовое звучание британских хитов станет романтическим путешествием под небом, полным звёзд. Тебя ждёт трогательное и пронзительное сочетание рояля и голоса, глубина огромного пространства купола и мультимедийное шоу. Величайшие мужские голоса Англии в джазе и всё это среди пролетающего метеоритного дождя и огромной полной луны. От Beatles до Weekend, от Сэра Элтона Джона до Coldplay. Северное сияние, разливающееся на весь горизонт и голос, звучащий в темноте. Can you feel the love tonight? На рояле — виртуоз Станислав Чигадаев, лауреат международных конкурсов, чья игра соединяет классику и импровизацию. Голосом концерта станет Вадим Азарх, финалист телепроекта «Голос», умеющий передать нежность «Yesterday», энергию «Shape of My Heart» и страсть «Careless Whisper». Это будет ночь, когда британская музыка и джаз соединятся в созвездие настоящих эмоций.

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