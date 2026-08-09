В этот вечер, в абсолютной темноте зала, под огромным звёздным куполом Планетария ты отправишься в настоящее путешествие. Туда, где восходит солнце, где умеют ловить момент и записывать его уникальность в нотную тетрадь. Где нежность встречается с бесконечностью космоса, а восточная мелодика переплетается с западным звуком рояля. Неоклассика – это не только вечный Циммер с Эйнауди. Тебя ждёт Мир Азии. Призрачные, почти невесомые мелодии Yiruma, наполненные светлой грустью и искренностью. Будто из какого-то старого и доброго фильма, который ты смотрел в детстве. Как будто ты уже много раз это слышал, просто не помнишь где. Поэзия клавиш Shin Jiho. Его невероятный и трогательный «Like Rain In Your Mind», «Falling, Falling, And... Falling». Звук дождя по старой крыше, свет неоновых витрин на мокром асфальте и изредка проезжающих мимо машин. Музыка, под которую хочется мечтать в исполнении талантливого пианиста Станислава Чигадаева, виртуоза классического и джазового фортепиано, лауреата многочисленных российских и международных конкурсов. А над головой – мириады звёзд и далёкие миры, и солнца других планет. Глубина звучания рояля заполнит все уголки звёздного зала, северное сияние заполнит собой горизонт над головой, а солнце в этот раз утонет где то в морях далёких миров. Если ты никогда не слышал этих авторов – перед тобой в этот вечер откроется настоящий новый мир. Также на концерте будут исполнены избранные произведения Ёко Канно. Одна из самых известных современных композиторов Японии. Неоклассика, джаз и невероятный азиатский блюз – и всё это в рамках рояля. Самой известной её работой считается саундтрек к «Cowboy Bebop». Это культовая работа и сотни миллионов прослушиваний на музыкальных платформах служат доказательством признания её таланта. «Неоклассика: Мир Азии» – путешествие в мир абсолютного спокойствия, когда самое важное здесь и сейчас. Только бескрайнее небо над головой и удивительно красивая музыка, способная рассказать самое важное без слов.