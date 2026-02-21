Актриса и автор-исполнитель. Пишет песни давно, концерты даёт редко. Её тексты — в самое сердечко. Каждый узнает в них свои истории. А музыка — многогранный джаз-мануш и самобытный трип-хоп, под который то плясать хочется, то в такт кивать, а то и слезу пустить. Кто такие птенчики? Это гениальный квартет с невероятной харизмой. Клавиши, бас, гитара, ударные (и скрипка на десерт). А также ребята актёры (друзья Маши) с этюдами, наблюдениями, стендапами и прочими творческими сублимациями. Вот, кто такие птенчики.