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Концерт Маши Кукушкиной

Мачты
Кожевенная линия, 34

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1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Актриса и автор-исполнитель. Пишет песни давно, концерты даёт редко. Её тексты — в самое сердечко. Каждый узнает в них свои истории. А музыка — многогранный джаз-мануш и самобытный трип-хоп, под который то плясать хочется, то в такт кивать, а то и слезу пустить. Кто такие птенчики? Это гениальный квартет с невероятной харизмой. Клавиши, бас, гитара, ударные (и скрипка на десерт). А также ребята актёры (друзья Маши) с этюдами, наблюдениями, стендапами и прочими творческими сублимациями. Вот, кто такие птенчики.

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