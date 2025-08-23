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Концерт-лекция «Роллс-Ройс в мире музыки»
Классическая Точка, Измайловский проспект, 2
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
На лекции ты узнаешь, как Rolls-Royce связан с музыкой и при чём тут братья Рубинштейн. Это возможность взглянуть на композиторов с другой стороны, узнать то, чего не найти в учебниках, и погрузиться в мир люкса и классики. Лекцию проведёт пианистка Настасья Филатова.
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