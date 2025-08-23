На лекции ты узнаешь, как Rolls-Royce связан с музыкой и при чём тут братья Рубинштейн. Это возможность взглянуть на композиторов с другой стороны, узнать то, чего не найти в учебниках, и погрузиться в мир люкса и классики. Лекцию проведёт пианистка Настасья Филатова.