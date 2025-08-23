ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Концерт-лекция «Роллс-Ройс в мире музыки»

Классическая Точка, Измайловский проспект, 2

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

На лекции ты узнаешь, как Rolls-Royce связан с музыкой и при чём тут братья Рубинштейн. Это возможность взглянуть на композиторов с другой стороны, узнать то, чего не найти в учебниках, и погрузиться в мир люкса и классики. Лекцию проведёт пианистка Настасья Филатова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста