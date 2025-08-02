Концерт классической музыки
Рузовская улица, 21
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Завершение:
800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
В этот вечер гобой и фортепиано погрузят тебя в сокровенные, глубокие переживания. В программе концерта — произведения разных эпох. Прозвучат такие авторы, как: Франсис Пуленк, Ференц Лист, Ирина Дранишникова, София Губайдулина. Приглушённый свет, авторский чай, приятная публика. Приготовься ощутить через музыку то, что невозможно описать словами — терзания человеческой души.
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