В этот вечер гобой и фортепиано погрузят тебя в сокровенные, глубокие переживания. В программе концерта — произведения разных эпох. Прозвучат такие авторы, как: Франсис Пуленк, Ференц Лист, Ирина Дранишникова, София Губайдулина. Приглушённый свет, авторский чай, приятная публика. Приготовься ощутить через музыку то, что невозможно описать словами — терзания человеческой души.