Концерт камерной музыки
Литейный пр., 62
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от 900₽ до 1550₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Камерный концерт в Белом зале, стены которого бережно хранят тайны ушедших эпох. В программе: - сюита «Eine Kleine Mitternachtmusik» Джорджа Крама, основанная на теме Талониуса Монка; - сюита «The Cold Trip 2» Бернхарда Лэнга, вдохновлённая «Зимним путём» Шуберта. Исполнят композиции Катерина Имсоква (сопрано) и Александра Листова (фортепиано) — артистки оркестра и хора MusicAeterna.
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