Камерный концерт в Белом зале, стены которого бережно хранят тайны ушедших эпох. В программе: - сюита «Eine Kleine Mitternachtmusik» Джорджа Крама, основанная на теме Талониуса Монка; - сюита «The Cold Trip 2» Бернхарда Лэнга, вдохновлённая «Зимним путём» Шуберта. Исполнят композиции Катерина Имсоква (сопрано) и Александра Листова (фортепиано) — артистки оркестра и хора MusicAeterna.