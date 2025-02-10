Концерт Continuum Quintet
Белинского ул. 9
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Петербургский инструментальный джазовый квинтет порадует слушателей авторской музыкой contemporary jazz направления, объединяющего такие жанры, как bossa-nova, swing, jazz-waltz, musette, jazz-funk, cool, avant-garde и этническую музыку с элементами Третьего Течения (Third Stream).
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи