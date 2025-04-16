Инди-авангард с постмодернистской иронией, меланхоличной лирикой и честностью, от которой щемит — музыка, в которой легко потеряться и неожиданно найти себя. Бомба-Октябрь, музыкальный проект актёра, композитора и поэта Васи Михайлова.