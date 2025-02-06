Концерт «Baroque Mixtape»
Литейный пр., 62
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1550₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Что для тебя барокко? Раскованное великолепие? Архитектурный ритм? Музыка эпохи свечей и шёлка? А теперь представь: барокко в наше время. Как оно звучит? Какой образ возникает? Может ли величие старинных мотивов заговорить на языке сегодняшнего дня? На инструментальном концерте Ансамбля Независимых Музыкантов Baroque Mixtape история и современность встретятся в музыкальных композициях. Это будет не просто музыка, а диалог эпох: переосмысление, переложение, новый взгляд на вечную гармонию.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи