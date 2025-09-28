Концерт Айви: Полярность
Лиговский просп., 50У
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
5 группы, 5 разных звучаний, 1 площадка и вечер, который ты надолго запомнишь. На сцене — знакомые имена, а так же группа, которую ты знаешь, но на этой сцене впервые: Мэри NEXTI Яд Сайя Daria Deviline Горящие Головы Завтрак Чемпионов Что тебя ждёт: — Репертуар и звук — у тебя будет возможность насладиться авторскими песнями уже полюбившихся тебе артистов в полную силу; — Широкий выбор напитков — ассортимент «Усов на пене» сможет приятно удивить; — Дружелюбное комьюнити и близкие по духу люди; — Атмосфера — тут можно даже не рассказывать, сам всё знаешь. Айви создаёт место, где каждый может чувствовать себя своим.
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