5 группы, 5 разных звучаний, 1 площадка и вечер, который ты надолго запомнишь. На сцене — знакомые имена, а так же группа, которую ты знаешь, но на этой сцене впервые: Мэри NEXTI Яд Сайя Daria Deviline Горящие Головы Завтрак Чемпионов Что тебя ждёт: — Репертуар и звук — у тебя будет возможность насладиться авторскими песнями уже полюбившихся тебе артистов в полную силу; — Широкий выбор напитков — ассортимент «Усов на пене» сможет приятно удивить; — Дружелюбное комьюнити и близкие по духу люди; — Атмосфера — тут можно даже не рассказывать, сам всё знаешь. Айви создаёт место, где каждый может чувствовать себя своим.