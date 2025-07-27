На шоу разберут твои конфликты в отношениях, семье, на работе и с самим собой в компании экспертов и гостей. Будут говорить о том, для чего нужны конфликты, почему их не получается избежать и как конфликтовать с пользой. «я тоже.шоу» — разговорно-психологическое шоу, где гости в компании комика и психолога, иногда приглашенного эксперта (пастора, нутрициолога, сексолога, финансиста) обсуждают свои анонимные истории и делятся переживаниями, а ведущие их нормализуют. На мероприятии гости смогут услышать мнения на одну и ту же ситуацию от разных специалистов, опыт гостей и также поучаствовать в обсуждении вместе с ними. Тебя приглашают в безопасное пространство, где ты почувствуешь, что не один. Сбор гостей – 19:30 Начало – 20:00