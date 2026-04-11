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Композиция на кензане с йога практикой

Yoga Space Чернышевская, проспект Чернышевского, 18

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Объединение медитации, цветов и тела в единое целое. Ты погрузишься в гармонию тела и души: легкая йога практика с Оксаной Мавриной для снятия напряжения и фокусирования на своих чувствах. А потом перейдёшь к цветочной практике и научишься передавать изгибы тела в цветочную композицию. Что будет? — лекция (как собрать, где купить, как продлить жизнь цветам и так далее) и ответы на вопросы — практика (соберёте изделие и заберёшь с собой). — лёгкие угощения. Оксана Маврина практикует йогу более 7 лет, закончила Институт Восточных методов реабилитации, изучала медитацию у Андрея Вербы и посещала разные курсы по повышению квалификации.

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