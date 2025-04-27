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Комната105

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

На сцену Ю возвращаются герои питерского андерграунда — Комната105. После шести лет молчания группа презентует новый альбом «Сослагательное наклонение» — пластинку о выборах, которых не случилось, и вдохновении, которое приходит случайно. В новой работе сплетаются блюз, рок-н-ролл, аналоговая тоска и немного магии. Это та самая аналоговая тоска, в которой можно утонуть, не переставая пританцовывать. В новой работе группу поддержали Сергей Летов, Антон Бендер (ПТВП, Баста), Ник Брусковский (Super Collection Orchestra) и Нарек Барсегян (The Bambir) — так что готовься к звуку, в котором соединяются поколения, стили и судьбы.

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