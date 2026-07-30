Комната культуры
10/12 Мануфактура, улица Красного Текстильщика, 10-12У
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от 3800₽ до 20000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
«Самолёты», «Поезда», «Первая любовь» и все любимые треки прозвучат так, как и должны — в тёплый вечер, на свежем воздухе, когда небо медленно темнеет, а музыка становится громче с каждой минутой. Это будет тот самый летний концерт, где хочется петь вместе и ловить каждую секунду.
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