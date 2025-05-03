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  1. Санкт-Петербург
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Коммуникативные игры «Проявленность»

ВСмысле
Гороховая улица, 47, 3 этаж

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Все вокруг твердят: «Проявляйся!» Знакомо? «Иди в проявленность!» «Заявляй о себе!» «Не сиди в тени!» А как, если внутри — ступор, тревога, внутренний критик и тысяча «а вдруг»? Что вообще такое проявленность? Почему в соцсетях проще исчезнуть, чем выложить сторис? Из чего она состоит? Что тебя сдерживает? И как быть, если твоя проявленность кого-то раздражает? Обо всём этом ты не просто поговоришь — поиграешь. На игре ты через движение, контакт и весёлые игровые механики исследуешь, что мешает, что поддерживает и как проявляться по-настоящему — по-своему. Игра будет немного провокационной, с выходом из зоны комфорта, но в очень поддерживающем и весёлом формате. Ведущие: Надя Ланская — маркетолог. Тома Стулова — игропрактик. Приходи, если: -Хочешь проявляться, но не знаешь как. -Устаёшь от попыток быть «на виду». - Хочешь поиграть, поотражаться и пообщаться в живом формате. -Готов сделать шаг к себе настоящему. Вопросы: https://t.me/tomastulova

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