Тебя ждут: - креативные упражнения, - игры, которые раскроют твои сильные стороны, - живое общение и поддержка, - и самое главное — безопасное пространство, где можно пробовать новое Ведущие: Надя Ланская — маркетолог Тома Стулова — игропрактик Мы все время слышим про проявленность. Иди в проявленность. Я начала проявляться. Начал вести соцсети и понял, как мне сложно проявляться. Но сказать легко, а что это такое то? Из чего состоит проявленность? Что мешает нам проявляться? Чего мы боимся при ведении соцсетей, выступлениях и общении с другими людьми? Как общаться с теми, кто не рад нашей проявленности? Вот это узнаешь на коммуникативной игре про проявленность. Эта игра будет немного провокативнее предыдущих, с большим выходом из зоны комфорта.