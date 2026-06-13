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Коммунальник Айви

Арт-пространство 21/23, Загородный проспект, 21-23

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

У основателя Айви день рождения, и в честь этого события будет большой праздник. Айви — музыкальное объединение, где встречаются люди, которые чувствуют мир одинаково глубоко. Музыканты, продюсеры, художники, фотографы, режиссёры — те, кто хочет создавать и быть настоящими В этот вечер для тебя будут играть: — Айви — Мэри — Kova — Лев — Козач — Оказия — Setty TY — Лифт на Луну — Розова Злата — Твоя бывшая — Верни август — Сочный сыночек — Аша Ркацители Что тебя ещё ждет: — Уникальная атмосфера творческого комьюнити — Живые выступления хэдлайнеров Айви — Возможность встретить близких по духу людей — Побаловать себя вкусными коктейлями и авторскими настойками Двери: 17:30 Начало: 18:30

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