Альтернативный СССР, 1960-е годы. В тени привычного мира скрывается то, что не поддаётся никакой логике. Уже сто лет особая организация, неизвестная никому, но известная, как Комитет, стоит на страже реальности, охраняя её от вторжений неизведанного. Основанная ещё до революции под названием Общество, организация пережила смену эпох и правителей, но так и не приблизилась к разгадке Аномалий — таинственных явлений, нарушающих законы природы. Количество участников: 2-4 Оплата на месте.