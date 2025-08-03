Британские учёные доказали, что среднестатистическая женщина умнее среднестатистического мужчины, но среди мужчин встречается гораздо больше гениев. Можно ли сказать то же самое о чувстве юмора? Без тебя точно не разберутся. Формат комедийного баттла: битву очаровательных девушек и амбициозных парней. Это будет суровая схватка юмористических юнитов в борьбе за денежный приз. Так пусть же победа достанется самому смешному, которого выберешь ты путём голосования. Тому, кто ни разу не засмеётся, вернут деньги за билет, но уверяют, что такого ещё не было, да и вряд ли вообще возможно...