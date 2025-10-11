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Колпино фест: Месть Синьки
Лиговский 50 корпус 16
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от 300₽ до 800₽
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Про событие
Давным-давно в далекой-далекой Ионотеке… Ситх Стас Барецкий Король Турбошансона попытается поработить Ионотеку. Противостоять ему будут: — sialla — СКУФЫ — ЛЯRВА — Жирлак — конец прокуренного лета — Партакова Лавка — Укус Плюшевой Собаки — Школьный Стрелок — АутистЪ — Марки — перекур тридцать минут — Дикая Клубника Если брать билеты на входе: 350 / 250р с репостом этой записи https://vk.com/wall-218432460_177 к себе на страницу. (репост в день концерта НЕ учитывается)
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