На лекции ты узнаешь, чем жили, для кого и как творили первые американские художники-эмигранты; какую роль в становлении национального американского искусства сыграла война 1812 года и благодаря кому Америка наконец влюбилась в свою землю. Представь Америку 1750-х годов: колонии ещё не мечтают о независимости, а в мастерских художников царит парадокс. Богатые торговцы и плантаторы заказывают портреты, но не ради искусства. Портрет был статусным символом. При этом пейзажи считались «низким жанром»: зачем рисовать дикие леса, когда цивилизация пришла из Европы? Спустя почти сотню лет этот парадокс станет отправной точкой для рождения национальной американской живописи. Лекцию проведёт Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный, с собой обязательно возьми паспорт, так как это бар и все мероприятия только для совершеннолетних.