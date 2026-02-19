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Колониальный портрет и школа реки Гудзон: зарождение национальной живописи США

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

На лекции ты узнаешь, чем жили, для кого и как творили первые американские художники-эмигранты; какую роль в становлении национального американского искусства сыграла война 1812 года и благодаря кому Америка наконец влюбилась в свою землю. Представь Америку 1750-х годов: колонии ещё не мечтают о независимости, а в мастерских художников царит парадокс. Богатые торговцы и плантаторы заказывают портреты, но не ради искусства. Портрет был статусным символом. При этом пейзажи считались «низким жанром»: зачем рисовать дикие леса, когда цивилизация пришла из Европы? Спустя почти сотню лет этот парадокс станет отправной точкой для рождения национальной американской живописи. Лекцию проведёт Ингрид Сафронова — историк искусства, арт-медиатор и культуролог. Вход свободный, с собой обязательно возьми паспорт, так как это бар и все мероприятия только для совершеннолетних.

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