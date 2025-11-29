Бумага — это не просто материал, а целый мир, который можно сгибать, сминать, клеить и превращать в арт. Будешь делать авторские коллажи из газет, старых книг, сухоцветов и составлять уникальные композиции вместе с художником. А потом заламинируешь их и создашь устойчивые стикерпаки, которыми можно дополнить любой предмет: от ноутбука до дорожного знака. С организаторов — кипа винтажных журналов и ламинатор, с тебя — готовность экспериментировать.