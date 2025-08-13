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Коллажный мастер-класс

Антикафе 12 Комнат
Думская улица, 4

Начало:

Завершение:

790₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Иногда люди держаться на мелочах: любимой чашке, запахе шампуня, песне из прошлого лета. На этом мастер-классе ты соберёшь визуальную аптечку из вещей, которые держат нас на плаву — на стену, в память, в сердце. Будем вспоминать, что возвращает нам опору, рисовать свои обереги, вырезать из бумаги то, что напоминает — «я есть». Пусть каждый коллаж станет маленьким якорем, который помогает вспоминать себя, даже когда штормит. Запись через ТГ

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