Иногда люди держаться на мелочах: любимой чашке, запахе шампуня, песне из прошлого лета. На этом мастер-классе ты соберёшь визуальную аптечку из вещей, которые держат нас на плаву — на стену, в память, в сердце. Будем вспоминать, что возвращает нам опору, рисовать свои обереги, вырезать из бумаги то, что напоминает — «я есть». Пусть каждый коллаж станет маленьким якорем, который помогает вспоминать себя, даже когда штормит. Запись через ТГ