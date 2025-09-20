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Колдстрим

Douglas
Финляндский просп., 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Современный русский рок с душой «Роллинг Стоунз» и мелодизмом культовой музыки 90-х. Где в роли Мика Джаггера — хрупкая эффектная блондинка София Карева, вокалистка с мощным и чувственным вокалом. Уникальный тембр голоса Софии, давно ставший визитной карточкой Колдстрим, пластичный и кристально чистый, проникает прямо в душу. И превращает каждую песню в гимн силе, свободе и мечтам. В программе — всеми любимые хиты и премьеры из нового альбома «Баллады для сильных».

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