Колдовство на Руси: магическое явление или инструмент манипуляции?
Лиговский просп., 74
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Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Что такое колдовство в контексте русской истории? На лекции ты узнаешь: как волхвы становились во главе народных восстаний, а еретики влияли на политику правителей? И секс, и грех. Русская колдовская традиция и любовные заговоры. Лекторы: Сергей Швецов и Илья Недоля - авторы телеграм-канала «Казак и Рыцарь». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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