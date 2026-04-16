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Колдовство на Руси: магическое явление или инструмент манипуляции?

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Лиговский просп., 74

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Что такое колдовство в контексте русской истории? На лекции ты узнаешь: как волхвы становились во главе народных восстаний, а еретики влияли на политику правителей? И секс, и грех. Русская колдовская традиция и любовные заговоры. Лекторы: Сергей Швецов и Илья Недоля - авторы телеграм-канала «Казак и Рыцарь». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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