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KOI Азия фестиваль

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Масштабный фестиваль, объединяющий образование, культуру, путешествия и современную азиатскую индустрию. Фестиваль объединяет четыре ключевых направления: образование, культуру, туризм и современную азиатскую индустрию. Гостей ждут экспертные лекции, практические мастер-классы, аутентичная еда и яркие культурные шоу. Узнай о реальных возможностях обучения и путешествий по странам Азии, погрузись в захватывающий мир поп-культуры, моды и технологий, а также найди надежных деловых партнеров.

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