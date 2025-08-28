Когда птицы правили планетой. Упоротый Палеонтолог
ArtHall, Сытнинская улица, 14, цокольный этаж
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Завершение:
от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Про событие
Внимание: перенос мероприятия на 28 августа 2025, 19:00 На лекции рассмотрят гигантов птичьего царства и расскажут, как они боролись за планету с предками львов и медведей. Все считают, что после вымирания динозавров началась эра доминирования млекопитающих. Но кто же мог подумать, что птицы решат отказаться от полёта и стать хозяевами суши? И речь идёт не только о знаменитой нелетающей диатриме, но и об орле размером с самолёт! Кто рассказывает? Дмитрий Соболев — автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».
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