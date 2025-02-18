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«Когда Гарри встретил Салли» (1989)

Vseklassno Coffee Bar
Кадетская линия, 5, корп. 2Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Может ли секс разрушить идеальную дружбу между мужчиной и женщиной? Именно этот вопрос случайные попутчики Гарри и Салли обсуждают по дороге из Чикаго в Нью-Йорк. Спустя одиннадцать лет они никак не приблизятся к ответу на него. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo

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