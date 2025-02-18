О фильме: Может ли секс разрушить идеальную дружбу между мужчиной и женщиной? Именно этот вопрос случайные попутчики Гарри и Салли обсуждают по дороге из Чикаго в Нью-Йорк. Спустя одиннадцать лет они никак не приблизятся к ответу на него. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo