Для тех, кто ценит здоровый сон, кофейную культуру и танцы под диджей сетики — дебют с форматом утренних вечеринок. Залетай в особняк 19-го века на два часа, заряжайся бодростью от кофейных напитков, танцуй так, чтобы разогнать кровь по телу для сохранения энергии на весь день. Program: • Dj Sets • Спешл-напитки • Нетворкинг • Чилл-зона на старинном балконе • Фотошутинг • Зона с настольными играми