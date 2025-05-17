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Кофейная вечеринка в особняке

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

150₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки
Еда

Про событие

Для тех, кто ценит здоровый сон, кофейную культуру и танцы под диджей сетики — дебют с форматом утренних вечеринок. Залетай в особняк 19-го века на два часа, заряжайся бодростью от кофейных напитков, танцуй так, чтобы разогнать кровь по телу для сохранения энергии на весь день. Program: • Dj Sets • Спешл-напитки • Нетворкинг • Чилл-зона на старинном балконе • Фотошутинг • Зона с настольными играми

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