Утренняя трезвая вечеринка, где вместо алкоголя — ароматный кофе, вместо ночной тьмы — солнечный свет, а вместо усталости — заряд бодрости на весь день. Встречай с размахом первый день самого жаркого сезона. Что тебя ждёт: - Бесконечный кофе-бар со вкуснейшими напитками - Нежнейшие десерты и выпечка - Зажигательные ритмы от диджея Level Dragon. Он знает, как разбудить твоё тело и душу - Летняя атмосфера: пальмы, яркие цвета и солнце -Танцы до упаду, переводные татушки и беспроигрышная лотерея Почему это идеально для тебя: - Ты просыпаешься с улыбкой и энергией, а не с головной болью - Ты встречаешь день в кругу единомышленников, которые, как и ты, хотят тепла и света - Ты получаешь яркие эмоции и вдохновение, чтобы лето наступило быстрее Дресс-код: всё, что напоминает о лете. Панамы, платья, солнечные очки, яркие цвета и улыбки.