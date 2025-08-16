Душевная встреча, где можно поговорить о главном — без осуждения и спешки. Бывает, хочется задать вопрос, но что-то останавливает — слишком личный, сложный, «неудобный», а ведь именно он давно требует ответа. На этой уютной встрече ты сможешь задать психологу всё, что не решались обсудить — в безопасной, принимающей атмосфере. Это не лекция или тренинг, а тёплая беседа за чашкой кофе, где каждому найдётся место и слово. Что тебя ждёт: — Открытый диалог с дипломированным и опытным психологом, логотерапевтом Надеждой без шаблонов и сложных терминов. — Формат живого общения: задавайте вопросы, делитесь переживаниями, будьте услышанными. — Тёплая и принимающая атмосфера: небольшая группа (до 8 человек), где можно чувствовать себя в безопасности. — Поддерживающий круг: знакомство с единомышленниками, которые, возможно, переживают похожее. — Мини-практики для самопонимания и снижения внутреннего напряжения, рекомендации по работе со своей проблемой и состоянием. Почему стоит прийти? — Ты получишь профессиональную обратную связь от психолога — Найдёшь ответы на внутренние вопросы, которые долго носили в себе — Почувствуешь, что ты не одиноки — и что говорить о себе можно спокойно, без страха быть непонятым — Выйдешь с лёгкостью, с ощущением, что о себе можно заботиться просто, без надрыва. Кому подойдёт такой формат? Тем, кто давно хотел обратиться к психологу, но не решался, или не знает с чего начать, переживает сложный период и ищет поддержки. Тем, кто интересуется психологией и самопознанием. Человеку, который хочет просто выдохнуть и поговорить — честно, безопасно, без давления. Никакой подготовки не нужно — только ты и твоё искреннее желание погрузиться в свой внутренний мир.