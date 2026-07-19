Вечер для тех, кто до сих пор знает, как выглядит настоящий русский рок, и не боится немного театральной мрачности. КняZz привезут программу «Фокусник» — с готическими историями, тяжёлыми гитарами и атмосферой, где кажется, что сейчас либо начнётся концерт, либо откроется портал в тёмное фэнтези. В программе — любимые хиты, громкий живой звук и песни, под которые зал дружно превращается в хор людей в чёрном. Будет много мистики, драматичных припевов и того самого вайба, когда хочется серьёзно кивать головой под гитарный рифф и смотреть вдаль с очень задумчивым лицом. Подойдёт тем, кто любит рок с историей, немного мрачную эстетику и концерты, после которых хочется переслушать всё детство заново.